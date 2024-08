Su che canale Italia-Serbia di volley femminile stasera in tv | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Cresce l’attesa per, quarto di finale del torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024. L’appuntamento è per(ore 21.00), quando andrà in scena il big match del primo turno a eliminazione diretta: le due squadre si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi la qualificazione alle semifinali, dove incrocerebbero la Turchia, che in mattinata ha regolato la Cina al tie-break. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, appassionante e avvincente tra due pretendenti alle medaglie. L’si presenta all’appuntamento dopo aver disputato un’eccellente fase a gironi, caratterizzata da tre vittorie molto nitide contro Repubblica Dominicana (3-1), Olanda (3-0), Turchia (3-0).