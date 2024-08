Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 6 agosto 2024)a che: quanto possono portare in detrazione i genitori che hanno degli studenti a carico? Qualisono coperte nello specifico? Come si possono recuperare attraverso la dichiarazione dei redditi? Una panoramica veloce delle informazioni fondamentali sul tema. Dichiarazione dei redditi 2023: chi deve fare il modello 730?a che: i genitori con figli fiscalmente a carico che vanno apossono ottenere detrazioni fiscali dia 152 euro (detraibile per ciascun figlio). Nello specifico, lorelativo allescolastiche è pari al 19%, uguale a quello relativo allemediche per esempio. Tale percentuale è da applicare a una spesa massima di 800 euro.