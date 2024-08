Rifacimento facciata Ipm Matera FdI Approvato il progetto esecutivo Dopo i lavori via le transenne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Desidero ringraziare l’ingegnere Placido Migliorino, Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per avere nuovamente tenuto fede agli impegni presi”. – Lo fa presente il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico. “Solo alcuni giorni fa l’ingegnere Migliorino – spiega il parlamentare – ci aveva fatto presente che, nel momento in cui sarebbero state soddisfatte alcune prescrizioni tecniche prescritte dalla preposta Commissione, si sarebbe provveduto ad approvare in via definitiva ilavente ad oggetto ildelladell’Istituto penale minorile di Airola. Ebbene pochi minuti fa, con Decreto 531, Il Provveditorato ha provveduto effettivamente ha ratificare lo specifico stadio progettuale.