Perché il Principe William e Kate Middleton hanno deciso di rinunciare alla servitù

(Di martedì 6 agosto 2024) Alcune fonti vicine ale lassa del Gallesdichiarato al MailOnline che ildi. Lassa del Galles ha infatti rotto con la tradizione per dare ai suoi figli, i principi George, Charlotte e Louis Wales, un’infanzia per quanto possibile ordinaria. “Penso che la gente resterebbe sorpresa vedendo quanto siano ordinarie le cose a casa”, ha dichiarato una fonte vicinafamiglia al MailOnline, spiegando che i giovani principi devono contribuire alle faccende domestiche e aiutare in casa, nella loro dimora ad Adelaide Cottage, vicinoresidenza reale di Windsor. Faccende domestiche come apparecchiare la tavola, preparare la cena, lavare i piatti o sistemare le proprie stanze, in passato, sarebbero state viste come attività impensabili per i membri della famiglia reale.