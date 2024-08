Osservatorio ECM Irtop | focus su acquisizioni tra 2021 e primo semestre 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 6 agosto 2024) Nel periodo compreso tra il 1° gennaioe il 30 giugno, 123 società EGM hanno realizzato complessivamente 275, per un investimento complessivo pari a 1,52 miliardi di euro e un investimento medio per singola transazione pari a 5,5 milioni di euro. 123 società EGM, 275 operazioni acquisizione L’82,2% delle target è italiana, mentre il 10,5% delle operazioni ha interessato aziende UE e il 7,3% aziende extra UE. E’ quanto emerge dall’ECM Euronext Growth Milan diConsulting. Le prime società per numero disono Digital360 (azienda non più quotata a seguito di OPA finalizzata nell’ottobre 2023, che ha acquisito 19 target), Relatech (10), Lindbergh e MAPS (rispettivamente con 8 e 7).