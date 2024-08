Olimpiadi Parigi 2024 le speranze di medaglia dell’Italia oggi oggi Borsino e percentuali 6 agosto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)DIITALIA(6) ATLETICA Ore 19.57: finale martello femminileOre 20.15: finale salto in lungo maschile Diciamolo subito: il 74,18 metri con cui Sara Fantini vinse gli Europei di Roma a giugno difficilmente basterebbe per salire sul podio. La canadese Camryn Rogers e l’americana DeAnna Price sono capaci di scagliare il martello ben oltre i 77 metri. Candidate al podio anche la cinese Jie Zhao, la statunitense Annette Nneka Echikunwoke, la moldava Bianca Florentina Ghelber e la primatista mondiale polacca Anita Wlodarczyk. Presumibilmente, per sognare, servirà valicare almeno quota 75 metri, forse anche 76. Per quanto riguarda il salto in lungo maschile, Mattia Furlani dovrà avvicinare o superare il primato personale di 8,38 metri per sognare un posto sul podio.