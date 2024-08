Nuova Suzuki Swift Sport 2025 | foto ed informazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 6 agosto 2024) Da pochi mesi a listino, lagenerazione delladispone ad oggi di un’unica motorizzazione da 1.2 litri ed 83 CV, disponibile nelle varianti a trazione anteriore ed a trazione integrale. Ad oggi non è presente in gamma una versioneiva, auto che era disponibile nella precedente generazione. Diversi designer si sono sbizzarriti immaginando come potrebbe essere la. L’auto arriverà nel? Ad oggi non lo sappiamo, vi mostriamo comunque questo render, davvero bello da vedere. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render presi dal filmato del canale Youtube di Autore. Di seguito il link alla fonte: La parte anteriore vanta una griglia audace e simmetrica con eleganti dettagli neri, affiancata da fari LED ultra-sottili e ad alta potenza.