Neres vuole il Napoli ma il Benfica chiede 25 milioni Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024)ilma il25(Di). Ecco cosa scrive sul suo sito Gianluca Di: Ilcontinua a lavorare per David. È lui l’esterno individuato per migliorare l’attacco da mettere a disposizione di Antonio Conte. Il calciatore delè seguito anche dal Psv, masoltanto il. Dopo l’apertura delle ultime ore, Davidsoltanto il. Sul classe 1997 c’è anche il Psv Eindhoven, ma l’ex Ajaxgiocare in Italia con gli azzurri di Antonio Conte. Il, intanto, ha fissato il prezzo: l’ex Ajax è valutato 25di euro. È questa la valutazione dell’esterno brasiliano. Nella passata stagione, Davidha giocato 35 partite con la maglia delin tutte le competizioni. Il classe 1997 ha segnato 5 gol e fornito 10 assist.