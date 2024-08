Napoli colpo di scena | Lukaku prima della cessione di Osimhen

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilpuò chiudere Romeludi Victor: un verodiin questo mercato Iltra pochi giorni scenderà in campo contro il Modena per l’esordio stagionale in partite ufficiali di Antonio Conte in panchina. Il 10 agosto è la data che tutti aspettano, lo stadio Diego Armando Maradona è già sold-out per i trentaduesimi di Coppa Italia. Un antipastodi andare a Verona e sfidare l’Hellas al Bentegodi. Dopo un inizio scoppiettante, con gli arrivi di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, il mercato delsta ricevendo tante critiche. Le mancate cessioni stanno praticamente bloccando il mercato in entrata e non è ancora stata definita la situazione di Victor, destinato ad andar via. Il centravanti nigeriano non ha giocato in alcun amichevole, andrà via, ma al momento non si sa dove.