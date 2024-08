LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia dell’inseguimento maschile si giocherà il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.53 Arriva il momento delle finali della sprint a squadre: si parte con Cina-Canada per il settimo posto. 19.50 Ricapitolando: Italia-Danimarca sarà la finale per il, Gran Bretagna-Australia per l’oro. 19.48 RECORD DEL MONDO PER L’AUSTRALIA! 3:40.730, tempo clamoroso degli aussie. Italia che va a giocarsi la medaglia dicontro la Gran Bretagna: crono di 3:43.205. 19.47 Si rimane a 1?9 di ritardo, ormai non c’è più nulla da fare. 19.47 Ai 3000 metri abbiamo due secondi di svantaggio. Bisogna recuperare tantissimo. 19.46 Ai 2500 metri 1?631 di ritardo per. Si fa durissima. 19.46 Ai 2000 metri Italia a 1?289 dall’Australia. Ganna passa il compito di tirare a Lamon. 19.45 Ai 1500 metri Australia in vantaggio di 1?107 sul. Parte Milan. 19.45 Ai 1000 metri vantaggio di 0?714 per l’Australia.