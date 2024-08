Kristel Marcianò su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Ieri 5 agosto 2024 abbiamo realizzato un episodio che è un appuntamento speciale di “” dedicato al Concorso Canoro Voglio Cantare, che è un contest musicale che si svolgerà a Santa Ninfa il 10 e l’11 agosto, presso Piazza Libertà. E’ con noi una delle finaliste del concorso Voglio Cantare,. Chi èè un giovane talento calabrese che abbiamo avuto modo di apprezzare al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, come ospite per tutte e tre le serate, 26, 27 e 28 luglio 2024, a Pantelleria. La ritroviamo in gara a Santa Ninfa, dove si esibirà con “Sognare sognare” di Gerardina Trovato e “Se tu fossi qui” di Pino Daniele. L’intervista “Come ti senti?” è la prima domanda che rivolgiamo a Krystel. E ci risponde: “Mi sento molto contenta dei successi che sto avendo, sì, sono molto contenta”.