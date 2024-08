Juventus Bremer | Voglio vincere altri trofei e migliorare grazie a Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) All’indomani del rinnovo con lafino al 2029, Gleisonha commentato a La Gazzetta dello Sport questa sua decisione di legarsi al club bianconero percinque anni: “Sono davvero felice di proseguire con la. E’ un grande club e una società molto ambiziosa che mi ha fatto crescere: insieme possiamo raggiungere grandi traguardi. So che mi hanno cercato grandi club, ma io sono già in una big. Sto benissimo qui econ questa maglia“. Il difensore brasiliano ha poi aggiunto: “So che il progetto dellaè pluriennale: ci credo molto e per questo ho deciso di restare. Dopo aver vinto la Coppa Italia, che è stato il mio primo trofeo, non ho intenzione di fermarmi. Ho voglia di far bene e di arrivare in alto“. Su: “Mi ritrovo molto nella sua mentalità: ci chiede di essere sempre al top.