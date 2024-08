Jennifer Lopez furiosa e umiliata dopo la rottura con Ben Affleck

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 agosto 2024)per lacon Ben. La coppia d’oro di Hollywood è tornata insieme per la seconda volta, coronando quel sogno d’amore che avevano lasciato a “metà” vent’anni fa. Mal’avrebbe, perché sarebbe stato proprio lui a prendere l’iniziativa di ricostruire il legame. “Si sono sposati due anni fa”, ha raccontato un insider. “Una sorta di record, perché non sono più due ragazzini”.per lacon BenNessuno di noi avrebbe mai potuto lontanamente immaginare di riportare la notizia della separazione trae Ben. Eppure, negli ultimi mesi non si parla d’altro, della. La coppia, che si è sposata a luglio 2022 prima a Las Vegas e poi nella casa diin Georgia, si è mostrata affiatatissima, per poi iniziare ad avere problemi secondo gli insider.