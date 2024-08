Gino Rocchio tra i kart e la Formula 4 | Momento magico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024)in4. Il pilota pluricampione di Cesenatico ha infatti già fissato alcuni test che sono iniziati nei giorni scorsi appena ha compiuto 14 anni e 6 mesi, che è l’età minima per poter iniziare a correre su questi bolidi. Il suo staff, con in testa papà Cosmo, ha predisposto l’iter per conseguire le licenze sportive necessarie ed accedere in autodromo. Un mese faera stato convocato per un test inPredator che per età era l’unica che poteva provare in autodromo. Il campioncino ha sbalordito subito gli addetti ai lavori presenti nel circuito di Cremona, raggiungendo al primo esordio i tempi dei piloti più esperti.è poi tornato al circuito di Cremona ed è salito per la prima volta in una F4, mostrandosi anche con questa macchina molto competitivo nei tempi.