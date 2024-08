Folle aggressione Donna di 74 anni picchiata | Ecco come mi ha ridotto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Follia alla stazione dell’autobus. Ivana Venturi, 74, di Pesaro, è stata colpita colpita in pieno volto con un pugno mentre aspettava l’autobus. L’aggressore, un gambiano di 27, è stato poi seguito da un autista mentre si allontanava verso la stazione e bloccato da un agente della Polfer in borghese. Era poco prima delle 8 quando il giovane è uscito dal bar della stazione che si trova a fianco della biglietteria. Alcuni testimoni raccontano che si sarebbe allontanato dal locale con un pacchetto di sigarette che non aveva pagato e, per motivi inspiegabili, avrebbe preso a calci un autobus fermo lì davanti. "Ho visto questo giovane uscire dal bar, diceva cose che non capivo ed appariva molto arrabbiato, fuori di sé – racconta Ivana Venturi – ad un certo punto ha dato un calcio all’autobus fermo, molto violentemente.