Elkann | La Juve è una squadra giovane Thiago Motta è un allenatore giovane che può aiutarci a costruire

(Di martedì 6 agosto 2024) Johna Parigi ha incontrato i giornalisti italiani a Casa Italia. Sul Corriere dello Sport e sulla Gazzetta dello Sport leggiamo interviste a lui. Ecco i due stralci in cui parla della nuovantus e quindi anche dialla Gazzetta Una volta ha detto che lantus è all’anno zero. Che cosa intendeva? «Per voi che significa? Che si potrebbe non vincere? Vi dico come la vedo io. Ieri allo stadio del tennis ho mostrato ai miei figli una bellissima frase di Roland Garros che dice che la vittoria appartiene a chi ha tenacia e la tenacia in fondo è non perdere la voglia di metterti in gioco quando affronti delle difficoltà. Nella vita non possono non esserci momenti duri, l’importante è prenderli positivamente e sfruttarli per fare un reset. E ripartire.