(Di martedì 6 agosto 2024) Alla fine del disaster movie TheSea,elabora un piano disperato per sfuggire al disastro utilizzando le scialuppe di salvataggio della piattaforma. La sua strategia consiste nel riempire una scialuppa con abbastanza acqua da renderla pesante e farla affondare sotto la superficie del mare, al di sotto delle fiamme. Seguendo le sue istruzioni,e Arthur riempiono la scialuppa e allentano gli attacchi che la tengono fissata al ponte della piattaforma. Tuttavia, quando tentano di calarla in acqua, scoprono che uno degli attacchi è ancora bloccato. Arthur si offre volontario per liberare l’attacco, sapendo che la scialuppa si staccherebbe immediatamente, costringendolo a rimanere indietro. Con coraggio, Arthur si sacrifica peri suoi amici, chiudendo gli occhi mentre il fuoco divora la Gullfaks A.