Chiesa l’Inter pensa al graffio di fine mercato | un’idea chiara ? TS

(Di martedì 6 agosto 2024) Federicoentro il 30 agosto dovrà lasciare la Juventus.lo osserva e lo monitora studiando la mossa per prelevarlo. IN VENDITA – Il tempo stringe e la Juventus dovrà necessariamente, entro il 30 agosto (data ultima per la chiusura del calcioestivo), vendere Federico. L’attaccante della Nazionale azzurra è stato praticamente defenestrato da Thiago Motta, che al termine della partita pareggiata dai bianconeri contro il Brest non ha usato mezze misure per definire la posizione del figlio d’arte a Torino.lo segue da sempre, ovvero da quando giocava nella Fiorentina. È un pupillo di Piero Ausilio, che apotrebbe provare lo scatto decisivo per strapparlo alla concorrenza.