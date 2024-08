Batterie oggi in tv canoa sprint maschile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Le gare difaranno il loro debutto allediin data martedì 6 agosto. Dopo le emozioni vissute da Giovanni De Gennario nel kayak, due azzurri si presenteranno con tanta voglia di sorprendere già dalle: nel C2 500, presenti Carlo Tacchini e Gabriele Casadei. Gli atleti italiani affronteranno dunque le qualificazioni, dopo le quali eventualmente vi sarà l’accesso in semifinale per i miei due equipaggi o la disputa dei quarti di finale per gli atleti dalla terza posizione in poi. L’Italia c’è anche in questa categoria e proverà a mostrare la bontà del movimento diitaliano, in salute considerando l’oro recente del già citato De Gennaro.