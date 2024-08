Atalanta ufficiale la cessione di Hateboer al Rennes | Sei nella storia nerazzurra

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 agosto 2024) Hanse l’si dicono addio dopo oltre 7 anni, intensi e pieni di emozioni. L’esterno olandese è volato in Francia, per giocare nel. Il trasferimento è diventatomartedì 6 agosto, con i comunicati e i saluti di rito. “Sei” ha scritto la società bergamascanota che sancisce l’addio – già nell’aria da giorni: non era neanche stato convocato per l’amichevole di Parma di domenica – del classe 1994 da Bergamo, dove era arrivato nel gennaio 2017 dal Groningen. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daB.C. (@bc) Dopo 245 presenze, 12 gol e tantissime soddisfazioni e obiettivi raggiunti, in ultimo la finale di Europa League vinta a Dublino, l’esterno destro sveste il nerazzurro: nelle casse bergamasche entrano circa 3 milioni di euro.