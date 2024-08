Alien | Romulus pubblicato il nuovo trailer in italiano ed il poster del film

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 6 agosto 2024) Sono ora disponibili ilined ildi, ilhorror-thriller dal produttore Ridley Scott (, Prometheus,: Covenant) e dal regista/sceneggiatore Fede Alvarez che arriverà il 14 agosto nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Per celebrare l’uscita del, gli scultori Antonio Molin e Michela Ciappini hanno realizzato a Marina di Ravenna una straordinaria scultura di sabbia raffigurante lo Xenomorfo, l’iconica creatura dell’universo di. L’opera, un maestoso alto rilievo, è stata scolpita utilizzando ben 10 metri cubi di sabbia, dando vita a una creazione dalle dimensioni notevoli: 3 metri di larghezza e 2 metri di altezza. Gli scultori Molin e Ciappini hanno impiegato tre giorni di intenso lavoro per completare questa spettacolare opera d’arte.