A fuoco il contatore | paura in via Roma

(Di martedì 6 agosto 2024)ad Arezzo, nel cuore del centro storico. Un quadro elettrico ha presoin Via. Tanto il fumo nero che ha iniziato ad esalare davanti i portici, alle porte del corso Italia, ma per fortuna la situazione è stata riportata velocemente sotto controllo dai vigili deldel comando di Arezzo. È successo ieri mattina, verso le 9, in viauna delle vie in uscita dalla rotonda di Guido Monaco, quella che costeggia i portici e arriva fino al Giotto. Tutto, spiegano i vigili del, è partito da un cortocircuito da un quadro elettrico del condominio di ben 7 piani che ospita sia appartamenti dove vivono famiglie che uffici. Alla fine laè stata tanta ma i pericoli sono stati scongiurati nel giro di poco.