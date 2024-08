Vestito Ilary Blasi Battiti Live ultima puntata | tailleur marca e prezzo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 5 agosto 2024)continua a incantare il pubblico con il suo stile sofisticato e la sua presenza magnetica. Dopo una stagione estiva ricca di impegni, la conduttrice ha concluso in grande stile il ciclo di, registrato nelle suggestive piazze pugliesi. L', ambientata nella splendida cornice di Brindisi, vedrà esibirsi artisti del calibro di Emma, Gaia, The Kolors, Capoplaza, Boomdabash, Rocco Hunt, Francesco Gabbani, Mr Rain, Gabry Ponte e Alex Britti. Per la serata conclusiva diha scelto un look total black. La conduttrice ha indossato un elegantedi Dsquared2, composto da pezzi distintivi e ricercati. Il blazer, dal taglio classico (costo 950 euro), presenta revers sottili e lineari che delineano una silhouette moderna e sofisticata.