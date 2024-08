Tennis Flavio Cobolli si illude poi cede alla distanza contro Korda nella finale di Washington

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Si ferma proprio sul più bello la splendida cavalcata diall’ATP 500 di(Stati Uniti). Il nativo di Firenze, infatti, è stato sconfitto indal padrone di casa Sebastiancon il punteggio di 64 26 06 in appena un’ora e 35 minuti di gioco. Un match che aveva illuso il nostro portacolori, davvero efficace nel primo set, salvo poire abbastanza nettamente al ritorno del padrone di casa, che nei due parziali successivi ha ceduto solamente 2 game su 12. Ad ogni modo un cammino di spessore per il fiorentino che conferma il suo ottimo momento e la crescita messa in mostra in questo 2024. LA PARTITA Il primo parziale vede subito unmolto concentrato, ma èa dominare nei propri turni di servizio, perdendo due soli punti nelle prime 4 occasioni.