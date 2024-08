Remo Girone il tumore sul set | Non è stato facile Volevano sostituirmi ne La Piovra

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’attore italianoha raccontato la sua straordinaria vita in un’intervista al Corriere della Sera. Nato nel 1948 ad Asmara, in Eritrea,ha condiviso ricordi dell’infanzia e della sua carriera che lo ha portato alla celebrità internazionale.è indissolubilmente legato al personaggio di Tano Cariddi, il villain machiavellico della serie televisiva La, un ruolo che ha segnato la sua carriera e lo ha consacrato come uno degli attori più iconici del piccolo schermo italiano. Tano Cariddi, un personaggio memorabile Tano Cariddi, un personaggio complesso e ambiguo, rappresenta uno dei punti di svolta nella rappresentazione della mafia in televisione. Laha esplorato il fenomeno mafioso con un realismo e un’intensità che non si erano mai visti prima, gettando luce sulla malavita italiana con una narrativa avvincente e drammatica.