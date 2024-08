Quando cala il sole al molo Un via vai di di giovani e quei pusher tra gli scogli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Viareggio (Lucca), 5 agosto 2024 – È una sera come tante a Viareggio, afosa come molte negli ultimi giorni. Quel momento che non è ora di cena ma non è più nemmeno pomeriggio. Lungo la Burlamacca verso il porto, c’è un via vai continuo di gente: chi torna a casa dopo una giornata di mare, chi si mette in fila per un ‘frittino’ alle barchine ormeggiate e chiassose, chi si attarda a studiare i piatti del giorno sui grandi menù colorati che costellano, con risultati quanto meno poco eleganti, piazza Caboto. Più avanti la spiaggia che si svuota lentamente, i campi da beach volley con gli ultimi temerari che si allenano nonostante il caldo, e il, sempre più solitario mano a mano che si procede. Lungo la prima parte ci sono i senegalesi, alcuni già posizionati, altri in arrivo con le biciclette stracariche di borsoni: scarpe, cinture, portafogli.