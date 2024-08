Parigi 2024 Titmus si prende una pausa dal nuoto | Forse tornerò tra un anno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) La nuotatrice australiana Ariarne, una delle regine dello stile libero, ha annunciato che sirà una lunga. La classe 2000 ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 sl e nella 4×200, l’argento nei 200 e il bronzo negli 800 alle Olimpiadi diappena terminate per quanto riguarda il. La nuotatrice Aussie vuole puntare ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, ma per arrivarci al top della forma deve fermarsi adesso: “Mirò davvero una lunga. Non so quandoa nuotare, voglio tornare quando mi sentirò pronta.anche tra un. Voglio solo essere certa di essere pronta per andare a Los Angeles. Non voglio tornare troppo presto: quattro anni sono tanti. Voglio prepararmi al meglio per le Olimpiadi, è la mia priorità, non i mondiali“.