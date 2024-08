Parigi 2024 nuoto artistico | Italia splendida terza nella routine tecnica domina la Cina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Risultato straordinario per l’dialle Olimpiadi di. Le azzurre hanno infatti concluso la prima delle tre prove al terzo posto, alle spalle della Spagna e dell’inarrivabile. Le otto sincronette tricolori (Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino) hanno ottenuto un punteggio di 277.8304, frutto di un 182.3804 di elementi e un 95.4500 di impressione artistica, mentre il coefficiente di difficoltà era 47.100. L’esibizione ha permesso alle azzurre di portarsi momentaneamente in testa sopravanzando le padrone di casa della Francia per soli 0.0379 punti.