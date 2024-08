Parigi 2024 Jacobs quinto nella finale dei 100 metri

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 5 agosto 2024) (Adnkronos) – Marcelldei 100alle Olimpiadi di. Oro allo statunitense Noah Lyles con il tempo di 9”79. Argento per il giamaicano Kishane Thompson con lo stesso tempo. Bronzo per lo statunitense Fred Kerley in 9”81, quarto il sudafricano Akani Simbine (9”82), seguito da(9”85), autore della miglior prestazione stagionale grazie in particolare ad un’eccellente partenza. Lyles alla fine si è imposto per soli 5 millesimi di secondo: 9?784 il crono dello statunitense, 9”789 il tempo di Thompsonprimadei 100chiusa con tutti i concorrenti sotto il muro di 9”90. “Non posso essere troppo contento della gara, ho avuto un tempo di reazione molto buono. Sono uscito molto bene dai blocchi, poi non sono riuscito a spingere come avrei voluto. Ho dato tutto me stesso, gli altri sono andati fortissimo.