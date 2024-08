LIVE Cobolli-Korda 6-4 2-6 0-4 ATP Washington 2024 in DIRETTA | doppio break per l’americano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda 0-40 Scappa in lunghezza il dritto inside-in di. 0-30 Termina di poco largo il rovescio lungolinea dell’italiano. Per la seconda volta quest’oggi i millimetri non sorridono all’azzurro. 0-15 Errore da fondo campo con il dritto per. Siamo ad un parziale di 9 game consecutivi per. 0-4 Gioco: termina in rete il dritto diche aveva giocato a tutto braccio già la risposta. L’azzurro sembra non crederci più. 40-0 Ace, il secondo consecutivo da destra. 30-0 Come sta giocando! Seconda ad uscire all’incrocio delle righe, rovescio dalla parte opposta e volee in contropiede. 15-0 Ace ad uscire. Da metà secondo set in poiha iniziato a rispondere decisamente meglio levando le certezze a