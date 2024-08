L’incubo non finisce | ex detenuto torna a minacciare la ex compagna

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una donna vive nel terrore dopo che il suo ex compagno, appena uscito dal carcere per atti persecutori, ha ripreso a molestarla Quello che sembrava un incubo alle spalle si è trasformato in una realtà ancora più angosciante per una donna 33enne residente nel cremonese. La donna ha raccontato al “Corriere della Sera” che dopo aver subito mesi di vessazioni e minacce da parte del suo ex compagno, 53enne Murat, turco di nascita e fotografo di professione, aveva finalmente visto il suo carnefice finire dietro le sbarre, condannato per atti persecutori e revenge porn. Ma la sua liberazione, avvenuta appena cinque ore dopo la sentenza di condanna, ha segnato l’inizio di un nuovo calvario per la vittima. Con una spietata determinazione, l’ex compagno ha ripreso a perseguitarla, costringendola a vivere nel terrore.