L’Atalanta saluta Hateboer occhi su Praas

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lo sfoltimento della rosa che stanno attuando i bergamaschi non risparmia nemmeno uno dei suoi pilastri. Dopo sette anni, infatti,Hans, che si trasferisce al Rennes, in attesa di trovare il sostituto dell’olandese. A questo proposito, le attenzioni sono rivolte a, gioiellino dello Sturm Graz.CHE SBARCA IN LIGUE 1 La cessione del classe 1994 porterà nelle casse nerazzurre circa 3 milioni di euro. Giunto a Bergamo nel 2017 dal Groningen,si è pian piano ritagliato il suo spazio fino a diventare un perno insostituibile dello scacchiere di mister Gasperini. Negli ultimi due anni, però, il suo rendimento è decisamente calato sia per qualche infortunio di troppo che per la nutrita concorrenza in quel ruole.