Italia-Francia in tv semifinale volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tutte le informazioni per seguire in tv, match valido per le semifinali didelledi. Sarà sfida tra due nazionali che hanno compiuto un grande recupero nei quarti: i padroni di casa hanno rimontato da due set sotto contro una coriacea Germania, ma ancora meglio hanno fatto gli azzurri di Fefé De Giorgi. Il Giappone di Ishikawa, sopra 2-0, ha infatti avuto tre match point consecutivi sul 24-21, annullati da Giannelli e compagni che hanno poi girato l’inerzia, trionfando al termine di un tiratissimo tie break grazie al prezioso contributo di Russo. Non sarà un incontro facile per l’contro i campioni olimpici in carica, ma il potenziale della formazione azzurra è ampio, come dimostrato nella fase a gironi.