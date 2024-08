Israele diplomazia in campo contro l’antisemitismo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’ambasciatore d’in Italia, Alon Bar ha incontrato il 30 Luglio 2024 il coordinatore nazionale per la lotta al, gen. Pasquale Angelosanto. Tra i temi discussi , spiega in un post su X l’ambasciatore, “la necessità di ampliare la lottal’ondata di antisemitismo in Italia, sfruttando diversi strumenti governativi”. L’ambasciatore ha infine ringraziato Pasquale Angelosanto per il suo impegno. Resta il fatto chenon è un problema solo dell’Italia ma di tutto il mondo quindi va auspicato che iniziative diplomatiche del genere vadano in porto a livello internazionale. L'articoloinproviene da Ildenaro.it.