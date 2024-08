Grave incidente nel Salento Schianto tra ambulanza ed auto una ferita e due contusi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 agosto 2024)ancora una volta sulle strade salentine. Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancora un sinistro che ha visto coinvolta un’che era pronta ad intervenire dopo una chiamata urgente. Una soccorritrice del 118 è rimasta, per fortuna non in modo, mentre due conducenti sono rimasti. L’si è verificato nel pomeriggio di ieri, lungo la circonvallazione di Melendugno, nel tratto compreso tra Borgnagne (frazione di Melendugno) e Martano, ed ha visto coinvolte un’del 118, come detto, ed una Mercedes.nel, soccorritriceA bordo del mezzo di soccorso, diretto verso un intervento, non c’erano pazienti, ma soltanto l’autista e una soccorritrice. Ad avere la peggio è stata quest’ultima, per la quale si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti.