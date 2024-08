Gianmarco Tamberi come Simone Biles? Quel calcolo renale ai Mondiali 2018…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024)ha vissuto una giornata da incubo: ha accusato un doloroso fastidio al fianco, si è recato in ospedale, si è sottoposto agli accertamenti di rito ed è emerso un probabile, accompagnato da febbre a 38,8 °C. Il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa sarebbe dovuto partire alla volta di Parigi proprio ieri, in modo da avvicinarsi alle proprie gare delle Olimpiadi 2024 (le qualificazioni del salto in alto sono in programma tra un paio di giorni), e invece ha dovuto rimandare la partenza. L’auspicio è che il fuoriclasse marchigiano riesca a recuperare la propria condizione fisica e ad essere assoluto protagonista ai Giochi, dove inseguirà la seconda medaglia d’oro consecutiva (impresa mai riuscita nella sua specialità).