Pronostici Atp Gstaad 16 luglio | match insidioso per il due volte campione

Atp Gstaad, in Svizzera è tutto pronto per l’esordio della prima testa di serie. Per Ruud c’è la wild card Stricker: occhio ai precedenti. Casper Ruud, prima testa di serie nel torneo svizzero di Gstaad – nonchĂ© unico top 20 presente nel main draw – mette nel mirino quello che sarebbe il suo terzo successo nella cittadina elvetica. Il tennista norvegese, attualmente tredicesimo nel ranking Atp, qui ha trionfato per due anni di fila, nel 2021 e nel 2022, battendo in finale prima il francese Hugo Gaston e successivamente il nostro Matteo Berrettini (campione lo scorso anno). (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Atp Gstaad 16 luglio: match insidioso per il due volte campione

