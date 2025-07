Denzel Washington | i 5 più grandi blockbuster aggiornati per inflazione

Il panorama cinematografico di Denzel Washington si distingue per una serie di titoli che, nel corso degli anni, hanno ottenuto risultati variabili sia in termini di incasso che di impatto critico. Questo articolo analizza le pellicole più redditizie, considerando anche l’effetto dell’inflazione e delle variazioni nei prezzi dei biglietti, offrendo una panoramica completa delle sue performance commerciali più significative. le pellicole di maggior successo di denzel washington. il film con il maggiore incasso rettificato per inflazione: “Philadelphia”. Tra tutte le interpretazioni di Washington, il suo ruolo nel film “Philadelphia” del 1993 rappresenta la sua performance più remunerativa quando si tiene conto dell’adeguamento all’inflazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

