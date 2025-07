Schlein guida il Pd come se fosse un partito della Prima Repubblica no non è un pregio

Ma quale assemblea d’istituto, ma quale Occupy Pd, il Nazareno sembra piazza del GesĂą (d’altronde sempre in ambito evangelico siamo), molto peggio del Bottegone che alla fine era perfino piĂą trasparente. Nel sorprendente mondo di Elly è tutto diventato blindatissimo, nel buio di liturgie antiche e privatistiche, manovre e contromanovre, sgambetti e fuochi amici, scambi tra Regioni come se fossero figurine Panini, pranzi riservati in accaldate trattorie del centro di Roma, comunicati super?bizantini in forlanese spinto. E questo era il vento americano, la politica open, che avrebbe dovuto cambiare il Pd, e in nome del quale mobilitò Sardine, Ditta e pacifisti per dare un drizzone al renzismo di ogni ordine e grado? Forse era un’utopia aprire il castello a «tutte e tutti», fatto sta che l’andazzo è brutto assai. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Schlein guida il Pd come se fosse un partito della Prima Repubblica (no, non è un pregio)

I 40 anni di Elly Schlein, dalla laurea all'Alma Mater alla guida del Pd - Compie 40 anni la segretaria del Pd, Elly Schlein, la più giovane dalla fondazione del partito. Elena Ethel, detta Elly, a marzo del 2023, quando è stata eletta alla guida dei dem, aveva 37 anni.

Schlein guida il corteo per Gaza a Roma: “Un’Italia diversa che non resta in silenzio a differenza della Meloni” - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una manifestazione affollata nella capitale. Sabato 7 giugno, Roma è stata teatro di una grande manifestazione per chiedere la fine delle violenze a Gaza.

Schlein guida un partito diviso, un po’ gruppettaro e un po’ istituzionale - «Se cominciate a essere costruttivi ci mettete in difficoltà », diceva ieri a palazzo Madama un importante senatore della maggioranza a un altrettanto importante collega del Partito democratico.

