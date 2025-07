Così l’intelligenza artificiale cambia le nostre scelte gastronomiche

Nel 2025, scegliere un ristorante non è più solo un atto sociale. È diventato un gesto algoritmico. La conversazione si è spostata nelle interfacce, il consiglio di un amico è tradotto in una notifica, l’intuizione è ricalcolata in base ai dati. E da oggi, anche la voce entra nell’equazione. TheFork, la più diffusa piattaforma per la prenotazione di ristoranti in Europa, ha annunciato due nuove funzionalità che segnano un cambio di paradigma: un social per seguire i locali consigliati da amici, creator e influencer, e un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale, capace di decodificare richieste in linguaggio naturale e restituire suggerimenti su misura. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

