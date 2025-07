L’aeroporto è sviluppo | Vogliamo crescere Investimenti e inclusione

PERUGIA "Uno strumento strategico per descrivere i risultati conseguiti, in modo trasparente, sia in ambito economico, sociale ed ambientale": Antonello Marcucci, presidente del cda della Sase, ha presentato nella sede del San Francesco il bilancio di sostenibilitĂ della societĂ che si occupa della gestione dello scalo umbro. I numeri, con il record storico del primo luglio di 3.883 passeggeri in un giorno, parlano di un’infrastruttura in salute e con un ruolo strategico per la crescita dell’economia regionale. Dati alla mano Marcucci ha riferito di oltre 534 mila passeggeri nel 2024, 6.582 movimenti (Londra, Catania, Tirana, Palermo, Cagliari le prime cinque destinazioni per passeggeri), 6 compagnie aeree, per un valore economico creato nello stesso anno pari a 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it

