L’equipaggio dell’Apollo 11 che ha compiuto la straordinaria missione di atterrare sulla Luna era composto da Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Durante l’allunaggio, Neil Armstrong, il primo uomo a camminare sulla superficie lunare, pronunciò le parole: « That’s one small step for man, one giant leap for mankind » (Un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità), rimaste memorabili. L’Apollo 11 infatti è diventato un simbolo di coraggio, scoperta e progresso, e mi piace ricordare qui che il logo della missione non conteneva bandiere, proprio a sottolineare che era condotta per il progresso dell’umanità intera. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’eredità morale e scientifica della missione Apollo 11