Case popolari i nuovi dati Già 66 alloggi consegnati

Oltre cinquecento alloggi popolari consegnati ai cittadini dal 2018. Nei primi sei mesi del 2025 consegnate 66 case con una media di 11 alloggi al mese. "Non lasciamo indietro nessuno – dice l’assessore Giovanna Bonanno – non solo cerchiamo di garantire una casa ma ci impegniamo a garantire la dignitĂ dell’abitare. Ringrazio Apes e l’ufficio casa per un lavoro di costante ascolto e collaborazione". Gli alloggi di Edilizia popolare sono ad oggi 2.978, gestiti da Apes. Oltre ai cantieri per la realizzazione dei nuovi alloggi in corso, che ha visto dal 2018 ad oggi la costruzione e la consegna di 87 nuove case alle famiglie assegnatarie, il Comune ha impegnato tre milioni di euro per la ristrutturazione degli alloggi di risulta, portando dal 2018 al 2025 a ristrutturare 395 case, anche queste consegnate ai nuclei familiari, per un totale di 482 alloggi consegnati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

