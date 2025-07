L’attaccante del Real Madrid disperata di andarsene dopo essere rimasto dietro Gonzalo Garcia nei piani di Xabi Alonso

2025-07-15 10:31:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Alvaro Rodriguez accetta di dover lasciare il Real Madrid per il bene della sua carriera, anche se la sua ambizione a lungo termine resta da fare al Santiago Bernabeu. Rodriguez è entrato in scena nel 2023 con un goal contro l’Atletico Madrid nel Derby, ma da allora ha lottato per le opportunitĂ della prima squadra. Ha trascorso la scorsa stagione in prestito a Getafe, ma ha gestito solo due gol in 22 presenze. La Coppa del Mondo Club Snub aiuta a prendere la mente di Rodriguez. Il ventenne è stato anche trascurato per la Coppa del Mondo del club con il nuovo boss Xabi Alonso invece che ha preso Gonzalo Garcia, che ha brillato con un miglior goal congiunto in totale in assenza del ferito Kylian Mbappe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: realmadrid - attaccante - disperata - andarsene

Real Madrid, Ancelotti: “Se Hazard vuole andarsene lo faccia” - “Chi vuole andar via non troverà la porta chiusa” “Io non ho mai obbligato nessuno a restare al Real Madrid. Scrive gianlucadimarzio.com

Real Madrid scelto l’attaccante per il futuro: non è Mbappe - Abbandonata la pista Mbappe, il Real Madrid ha messo nel mirino il centravanti per andare a rinforzare il proprio reparto offensivo Il Real Madrid è una delle squadre più forti al mondo e, in ... Si legge su calciomercato.it