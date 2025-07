Con le bollette meno care la Moldavia si avvicina all’Ue e abbandona Mosca

Mic?u?i, villaggio rurale a poco più di mezz’ora di macchina a nord-est della capitale moldava Chi?in?u. Una giovane famiglia è orgogliosa della ristrutturazione energetica della propria casa, mentre ascolta con attenzione i responsabili del progetto dell’Unione europea “Energia per la Moldova” (E4M) che illustrano ai giornalisti numeri, dati e fatti. «È un enorme sollievo. L’inverno scorso abbiamo pagato 300 euro al mese per il riscaldamento a gas, anche se usavamo anche la legna. Ma anche la legna è diventata costosa», spiega Tudor. Il reddito minimo in questo Paese dell’Europa orientale è di poco inferiore ai 270 euro, mentre lo stipendio medio lordo è intorno a 750 euro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Con le bollette meno care, la Moldavia si avvicina all’Ue e abbandona Mosca

Bollette in Emilia Romagna, meno consumi ma più spesa: tutti i dati - Bologna, 23 aprile 2025 – In bolletta, spesa per il gas in aumento nonostante il consumo sia diminuito: è questo quello che sottolineano i dati dell’ Osservatorio Segugio.

Bollette dell’acqua: stangata in arrivo. Dove si paga di più e di meno in Italia. - L’acqua ci costa sempre di più. È in arrivo una nuova stangata sulle bollette, con aumenti tra il 7 e il 9%.

