LIVE Italia-Serbia Nations League volley 2025 in DIRETTA | riparte la corsa alle finali degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona sfida dell’Italia nella Volley Nations League maschile 2025, la prima della terza settimana, in programma a Lubiana (Slovenia) tra Italia e Serbia. Un successo contro la squadra balcanica rappresenterebbe il miglior modo per aprire questa terza week e avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo della qualificazione alla Final Six, traguardo fissato fin da inizio torneo dalla Nazionale tricolore. Il gruppo allenato da Ferdinando De Giorgi occupa attualmente il terzo posto in classifica generale, con 6 vittorie e 2 sconfitte, alle spalle di Brasile e Polonia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia, Nations League volley 2025 in DIRETTA: riparte la corsa alle finali degli azzurri

In questa notizia si parla di: italia - diretta - serbia - nations

LIVE Italia-Canada 5-5, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri per il pareggio nel settimo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MISTO DALLE 15.

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

LIVE Italia-Oman, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43 Inizia il Mondiale dell’Italia. Sulla sabbia di Victoria (Seychelles) i vice campioni del mondo provano a ripetere la grandiosa cavalcata dello scorso anno, quando vennero sconfitti in finale dal Brasile per 6-4.

VNL: L’ITALIA FA 10 SU 10, PIEGATA ANCHE LA SERBIA 3-0 Apeldoorn. Prosegue incessante il cammino dell’Italia in Volleyball Nations League. Dopo la vittoria all’esordio nella Pool 7 di Apeldoorn e conseguente pass per le Finals staccato, le azzurre si so Vai su Facebook

Italia-Serbia oggi in tv, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming; Serbia - Italia; Italia-Serbia 3-0, rivivi il LIVE-Blog della decima vittoria azzurra in VNL.

VNL: Rychlicki presenta Italia-Serbia - l'opposto ha partecipato all’incontro riservato ai media insieme al coach della Slovenia Fabio Soli, Tin ... Scrive corrieredellosport.it

DIRETTA/ Italia Serbia (risultato finale 3-0): un’altra vittoria netta! (VNL 2025 donne, 10 luglio) - 0: le azzurre vincono anche la decima partita di VNL 2025 e restano così con un percorso netto. Da ilsussidiario.net