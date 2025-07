The Kolors musica e parole Sarà l’evento clou estivo in scena al Valdichiana Village

FOIANO È ufficiale: sabato 26 luglio al Valdichiana Village arrivano The Kolors (nella foto), per la prima volta in provincia di Arezzo. L’annuncio ha subito acceso l’entusiasmo dei fan. La band guidata da Stash, in collaborazione con Radio Subasio Music Club "Parole e Musica", sarà protagonista di una serata evento che alternerà musica dal vivo e storytelling, per un grande spettacolo a ingresso libero, condotto da Gianluca Giurato. "Sarà una grande festa, con il pubblico protagonista del gran finale", anticipano gli organizzatori, che promettono emozioni e partecipazione. Un appuntamento imperdibile con uno dei gruppi più amati del pop italiano contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - The Kolors, musica e parole. Sarà l’evento clou estivo in scena al Valdichiana Village

In questa notizia si parla di: musica - sarà - kolors - parole

Sarà un’estate ’spettacolare’. Teatro, musica e anche fumetti - Teatro, musica (leggera e classica) e anche il festival del fumetto. Ieri mattina, all’interno della sala della giunta, l’assessora alla Cultura Stefania Turini e l’assessora al Turismo Azzura Droghini hanno presentato " Follonica Estate 2025 ", il programma degli eventi che si svolgeranno a Follonica.

Un progetto per la piattaforma di streaming racconterà l’ascesa di Veronica Louise Ciccone, tra musica e rivoluzione culturale. Ad interpretarla sarà Julia Garner? - È ufficiale: Madonna ha ufficialmente stretto una partnership con Netflix per sviluppare una miniserie biografica dedicata alla sua vita.

Reggio Primo Maggio, sul lungomare una grande festa con i big della musica: ecco chi ci sarà - Tutto pronto a Reggio Calabria per il concerto Reggio Primo Maggio, il grande evento musicale, promosso dalla Città metropolitana, realizzato e prodotto da Studio54Network, che omaggia la Festa del Lavoro.

The Kolors infiammano Canosa! Ieri sera, al Giardino del Mago Love Summer Fest 2025, è andata in scena una serata indimenticabile con i The Kolors! Il pubblico è esploso fin dalle prime note ed ha continuato a cantare a squarciagola i brani di succ Vai su Facebook

L'estate si veste di magia a Palmanova Village; ChatGPT mi ha detto il testo della canzone dei The Kolors a Sanremo; I The Kolors puntano a far ballare Sanremo 2025 con “Tu con chi fai l’amore”: testo e significato.