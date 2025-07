Casciana Terme Magia ’Note di notte’ Ecco gli Arrangers

Un nuovo appuntamento con " Note di notte " a Casciana Terme, la grande musica live in piazza, sullo sfondo il palazzo storico delle Terme. Sul palco stasera, con inizio alle 21.15, la seconda volta di Andrea Caciolli con la sua band, gli Arrangers. Dopo il grande successo della prima serata è in programma un viaggio di oltre un’ora e mezzo all’interno della storia della musica italiana e internazionale. Il musicista cresciuto alla scuola di Giancarlo Bigazzi, accompagnato da quattro elementi, proporrà una serie di medley, tutti da cantare e da ballare, dei più importanti cantautori della storia della musica italiana, ma anche di interpreti stranieri come i Beatles che hanno fatto la storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

