Cosa fare con il populismo? Espongo subito la mia tesi: il populismo è un sentimento sociale, un sentire profondo, automatico, cresciuto in maniera carsica (nei social media in particolare) attraverso una forma che Heidegger forse avrebbe definito di “preconoscenza”, cioè di una convinzione aprioristica di com’è fatto il mondo, ovvero basata non su un’analisi concreta delle situazioni concrete, come vorrebbe il criterio della razionalità, ma appunto su un sentimento primigenio, fondato su una semplice locuzione: “noi” e “loro” che nella concezione populista basta, dice e spiega tutto. Questo sentimento sociale diventa politico quando trova un leader, o comunque un’offerta politica, che ne rispecchi il linguaggio, il tono e, ancora una volta, il “noi” contro “loro”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La rivincita dei “pezzenti” e il ruolo dei populisti di destra e sinistra