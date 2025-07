Casole Campagna vince il Palio Il ‘volo’ di Amsicora e Chimera

Casole Campagna trionfa al 149° Palio di Casole: Chimera da Clodia domina una carriera attesa e combattuta. Dopo un’attesa più lunga del previsto, è stata Casole Campagna – con i suoi colori arancioni – a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del 149° Palio di Casole d’Elsa, grazie a una prova impeccabile di Chimera da Clodia, la baia montata dal veterano Antonio Siri, detto "Amsicora". Una vittoria netta, costruita fin dalla mossa e mai davvero messa in discussione. "E’ stato un Palio bellissimo - afferma il capitano Pietro Caciornia - sono stati cinque giorni intensi e vissuti con la passione e con l’amore per Casole e per la nostra contrada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

